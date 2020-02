Mehr als 5150 Ballgäste in der Staatsoper und mehr als eine Million Zuseher vor den Fernsehern: Das Großereignis steht heute ganz im Zeichen der Königin der Nacht.

Aufwärmen für den großen Auftritt beim Opernball 2020 © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

"Voller Vorfreude" war am Mittwoch auch Opernballorganisatorin Maria Großbauer, die zum vierten und letzten Mal in dieser Funktion auftritt. "Alles funktioniert reibungslos, wir sind ein eingespieltes Team", betonte sie. Bereits aufgestellt waren am Mittwoch im Ballsaal auch zwei ausladende Blumenarrangements mit einzigartigen Mond-Skulpturen der Bühnenbildnerin Agnes Hasun. "Ich freue mich, dass die Monde schon leuchten", sagte Großbauer.

Am Abend warten unter anderem Auftritte von Stars wie Aida Garifullina oder Piotr Beczala. Die 144 Debütanten-Paare konnten sich bei der Generalprobe daran gewöhnen, von vielen Menschen beobachtet zu werden:

Hier der Fahrplan für alle, die den Opernball vor dem Fernseher verfolgen: Um 20.15 Uhr zeigt ORF 2 die Doku "Trends im ¾-Takt" vom Ball-Duo Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz. Um 21.10 Uhr wartet die Ankunft der Ballgäste und ab 21.40 wird die Eröffnung live aus der Staatsoper übertragen.

Mit dem Liveticker der Kleinen Zeitung bleiben Sie den ganzen Abend lang auf dem Laufenden: