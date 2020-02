Bei der Abfahrt zu Raststation Zöbern auf der A2 kam es am Montag in der Früh zu einem Zwischenfall.

Einsatz für die Feuerwehr auf der A2 bei Zöbern © (c) /einsatzdoku.at/patrik lechner

Schweres Gerät war am Montag in der Früh bei einem Unfall mit einem Lkw auf der A2 bei Zöbern gefragt. Gegen 6 Uhr kam ein Lenker mit seinem Sattelzug bei der Abfahrt zur Raststation Zöbern von der Fahrbahn ab. In Folge schlitterte das Schwerfahrzeug in das weiche Bankett und drohte seitlich umzustürzen. Nur die Leitschiene verhinderte, dass der Lkw vollständig umkippte.