Reaktionen zu Amazonas-Synode "Franziskus entschied, nicht zu entscheiden"

Im Vatikan ist am Mittwoch das postsynodale Schreiben des Papstes mit den Schlussfolgerungen aus der Amazonas-Synode im vergangenen Herbst veröffentlicht worden © AP

Querida Amazonia“, „Geliebtes Amazonien“ – so übertitelte Papst Franziskus sein Schreiben zur Bischofssynode, das am Mittwoch veröffentlicht wurde. „Er gibt damit der Not einer ökologisch bedrängten, wirtschaftlich ausgebeuteten, sozial missachteten Bevölkerung seine Stimme“, so der Wiener Dogmatiker Jan-Heiner Tück zur „kathpress“.