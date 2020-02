Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Stadt Salzburg wurde von einer Sturmböe ein rund 500 Quadratmeter großes Blechdach eines Wohnblocks weggeblasen © APA/BARBARA GINDL

Die Folgen des Sturmtiefs "Sabine" aka "Ciara" sind Österreich im Vergleich zu vielen nordeuropäischen Staaten relativ gering ausgefallen. Personen kamen nicht zu Schaden, jedoch sorgten Spitzen von 100 km/h und darüber für Sachschäden und zahlreiche Feuerwehreinsätze in Nieder- und Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg. Tausende Stromausfälle wurden aus den beiden östlichen Bundesländern vermeldet.

>> Der Montag im Rückblick

>> 102 Sturm-Einsätze in der Steiermark

Nachdem das Tiefdruckgebiet "Sabine" am Montag in Salzburg nur für geringe Schäden gesorgt hat, hat in der Nacht eine neuerlich Sturmfront das Bundesland erreicht. Laut Auskunft des Landesfeuerwehrkommandos gingen gegen 3.00 Uhr die ersten Alarmierungen ein. In der Folge mussten Feuerwehrleute vor allem umgestürzte Bäume von Straßen, Stromleitungen und Dächern räumen.

Bis kurz nach 8.00 Uhr waren im ganzen Land rund 440 Feuerwehrleute zu mehr als 50 Einsätzen ausgerückt. Der Schwerpunkt des Geschehens lag dabei im nördlichen Flachgau. In der Stadt Salzburg wurde von einer Sturmböe ein rund 500 Quadratmeter großes Blechdach eines Wohnblocks weggeblasen. Das Dach stürzte zum Teil auf einen Garten und einen Parkplatz, Menschen wurden dabei aber nicht verletzt. Laut Berufsfeuerwehr konnten die Bewohner der 25 Wohnungen in dem Gebäude bleiben, weil es gelang, das Dach mit Planen provisorisch wieder abzudecken.

Auch im Flachgau wurde eine Lagerhalle zum Teil abgedeckt, zudem stürzte ein Baum in die Fahrleitung der Salzburger Lokalbahn. Die Strecke dürfte für die Reparatur des Schadens wohl bis Mittag gesperrt bleiben. Zwischen Oberndorf und Lamprechtshausen wurde von der Salzburg AG ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die ÖBB meldeten in der Früh hingegen keine Einschränkungen im Zugverkehrs.

In Krispl (Tennengau) kam Dienstagfrüh bei starkem Schneetreiben ein Auto von der schneebedeckten Straße ab. Es rutschte über eine Wiese ab, kam aber vor einem Abhang zum Stehen. Die Freiwillige Feuerwehr barg das Fahrzeug.

Sperren von Verkehrsverbindungen im Waldviertel aufrecht

Nach dem Sturm vom Montag sind im Waldviertel auch am Dienstag noch Verkehrsverbindungen gesperrt gewesen. Es handelte sich nach Angaben der zuständigen Straßenmeistereien um zehn Landesstraßen. Sperren bestanden im Raum Waidhofen a.d. Thaya, Raabs a.d. Thaya (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya) und Gföhl (Bezirk Krems).

Nachtschicht für die Feuerwehren in OÖ

In Oberösterreich hat der Sturm in der Nacht auf Dienstag die Einsatzkräfte weiter gefordert. Insgesamt war die Lage zwar entspannter als am Montag, aber die Aufräumarbeiten dürften noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach wie vor kam es zu Stromausfällen. In Linz und in Schwertberg wurden Dächer großflächig abgedeckt.

In Linz hatte der Sturm bereits am Montag das 200 bis 300 Quadratmeter große Flachdach eines Mehrparteienhauses abgetragen. Es fiel auf zwei geparkte Pkw. Verletzt wurde niemand. In Schwertberg fegte "Sabine" das Blechdach eines Einfamilienhauses zur Gänze weg und wehte es in ein angrenzendes Feld. Um zu verhindern, dass das abgetragene Blechdach erneut vom Wind erfasst wird, wurde es zerlegt, berichtete die örtliche Feuerwehr.

Waren am Montag vor allem das nördliche Inn- und das Mühlviertel betroffen, so verlegte sich "Sabine" in der Nacht mit bis zu 111 km/h weiter in den Süden. Die Feuerwehren rückte zu rund 100 Einsätzen aus, Schwerpunkte waren diesmal der Bezirk Braunau und das Alpenvorland. Es galt umgestürzte Bäume zu beseitigen, blockierte Verkehrswege freizumachen, eingeschlossene Fahrzeuge bzw. deren Insassen zu befreien, beschädigte Dächer abzudichten und Stromleitungen zu sichern. In der Nacht auf Dienstag forderten zudem ein Brand auf einer Küken-Farm in Perg und ein vermutlich durch einen Blitz ausgelöster Wohnhausbrand in Taufkirchen an der Pram die Einsatzkräfte.

In der Nacht gab es auch erneut Störungen im Stromnetz, davon waren rund 5.500 Haushalte betroffen. Von jenen 30.000 Anschlüssen, bei denen am Montag der Strom ausgefallen war, mussten 90 über Nacht ohne Elektrizität auskommen. Denn die Reparaturen waren wegen der Sturmböen teilweise zu gefährlich. Tagsüber standen wieder rund 240 Mitarbeiter der Netz Oberösterreich im Einsatz, um die Versorgung wieder herzustellen.

Bisher bescherte der Sturm den Freiwilligen Feuerwehren in Oberösterreich 1.300 Einsätze, an denen 5.500 Helfer beteiligt waren. Auch wenn die Meteorologen nur mehr Windspitzen von bis zu 80 km/h für Dienstag und 60 km/h für Mittwoch ankündigten, so waren die Aufräumarbeiten noch lange nicht abgeschlossen.

Noch keine Entwarnung

Im Großteil Österreichs ist es heute, Dienstag, noch stürmisch mit Böen meist zwischen 80 und 100 km/h, auf den Bergen auch deutlich darüber. Wie die ZAMG weiter berichtete, bleibt der Wind auch am Mittwoch stark, vor allem im Gebiet vom Flachgau bis zum Nordburgenland sowie allgemein auf den Bergen.

Für Donnerstag prognostizierten die Meteorologen nur noch schwachen Wind und einige sonnige Stunden mit Nachmittagstemperaturen zwischen fünf und elf Grad. Das hält nicht lange: Am Freitag ziehen im Großteil des Landes mit kräftigem bis stürmischem Wind Schneeschauer durch, in tiefen Lagen können es Regenschauer sein.

Dafür verspricht das Wochenende nur schwach windig, oft sonnig und mild zu werden. Die Temperaturen erreichen dann Höchstwerte um zehn Grad, mit leichtem Föhn bis 15 Grad.

Windwarnung in Österreich Foto © skywarn

Orkantief "Sabine" hat seine Spuren in Deutschland hinterlassen

Die Kaltfront von Orkantief "Sabine" hat Deutschland verlassen - das stürmische Wetter ist aber noch geblieben. Im südlichen Teil der Republik meldeten die Einsatzstellen der Polizei auch in der Nacht auf Dienstag noch eine Vielzahl umgestürzter Bäume.

Sturmtief "Sabine": Schäden in ganz Deutschland Deutschland wurde von Sturmtief "Sabine" besonders schwer getroffen. In vielen Teilen des Landes gab es große Schäden. Der abgeknickte Ausleger eines Baukrans steckt im Dach des Frankfurter Doms. (c) APA/dpa/Boris Roessler (Boris Roessler) Frankfurter Dom (c) APA/dpa/Boris Roessler (Boris Roessler) Herford (Nordrhein-Westfalen) (c) APA/Feuerwehr Herford/--- (---) Bochum (c) APA/Feuerwehr Bochum/--- (---) Hamburg (c) APA/dpa/Jonas Walzberg (Jonas Walzberg) Hamburg: Feuerwehrleute stehen im Treppenviertel an einer Fassade eines beschädigten Wohnhauses (c) APA/dpa/Jonas Walzberg (Jonas Walzberg) Hamburg (c) APA/dpa/Daniel Bockwoldt (Daniel Bockwoldt) Bochum (c) APA/Feuerwehr Bochum/- (-) Ein umgestürzter Baum in Bochum (Nordrhein-Westfalen) (c) APA/Feuerwehr Bochum/--- (---) Ein umgestürzter Baum liegt auf einer Kreisstrasse bei Lochum im Westerwald (Rheinland-Pfalz) (c) APA/dpa/Thomas Frey (Thomas Frey) Ein Baum liegt über die Mittlere Filderstrasse in Stuttgart (Baden-Württemberg) (c) APA/dpa/Sven Kohls (Sven Kohls) Viele Zugausfälle in ganz Deutschland (c) APA/AFP/INA FASSBENDER (INA FASSBENDER) Die Bahnpassgiere brauchen Geduld (c) APA/AFP/INA FASSBENDER (INA FASSBENDER) Klicken Sie sich durch die weiteren Bilder! (c) APA/AFP/INA FASSBENDER (INA FASSBENDER) (c) APA/dpa/Silas Stein (Silas Stein) (c) APA/dpa/Uwe Zucchi (Uwe Zucchi) Hessen (c) APA/dpa/Uwe Zucchi (Uwe Zucchi) Dagebüll (Schleswig-Holstein) (c) APA/dpa/Bodo Marks (Bodo Marks) Dagebüll (Schleswig-Holstein) (c) APA/dpa/Bodo Marks (Bodo Marks) Dagebüll (Schleswig-Holstein) (c) APA/dpa/Bodo Marks (Bodo Marks) Düsseldorf (c) APA/dpa/Martin Gerten (Martin Gerten) Köln (c) APA/dpa/Oliver Berg (Oliver Berg) Brocken (Sachsen-Anhalt) (c) dpa-Zentralbild/Matthias Bein (Matthias Bein) Brocken (Sachsen-Anhalt) (c) dpa-Zentralbild/Matthias Bein (Matthias Bein) Iserlohn (Nordrhein-Westfalen) (c) APA/Feuerwehr Iserlohn/--- (---) Insel Poel (Mecklenburg-Vorpommern) (c) APA/dpa-Zentralbild/Jens B�ttner (Jens B�ttner) Schmitten (Hessen) (c) APA/dpa/Boris Roessler (Boris Roessler) Berlin (c) APA/dpa/Paul Zinken (Paul Zinken) Bremerhafen (c) APA/AFP/Patrik Stollarz/PATRIK STOLLARZ (PATRIK STOLLARZ) Bremerhafen (c) APA/AFP/Patrik Stollarz/PATRIK STOLLARZ (PATRIK STOLLARZ) Aukrug-Homfeld (Schleswig-Holstein) (c) APA/dpa/Carsten Rehder (Carsten Rehder) Wilhelmshafen (c) APA/dpa/Mohssen Assanimoghaddam (Mohssen Assanimoghaddam) Mönchengladbach (c) APA/AFP/ROLAND WEIHRAUCH (ROLAND WEIHRAUCH) 1/33

In der Region Freiburg und im Hochschwarzwald rückten Einsatzkräfte zu zahlreichen Einsätzen aus, viele Straßen waren am frühen Morgen noch gesperrt. Auch in Südbayern hielten auf Straßen liegende Bäume und Stromausfälle die Einsatzkräfte auf Trab.

Richtung Norden wurde es ruhiger, in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz waren noch vereinzelt Bäume durch den Sturm umgefallen, einzelne kleinere Straßen noch gesperrt. Insgesamt war die Lage aber deutlich ruhiger als noch am Montagmorgen. Auch über weitere Verletzte gab es zunächst keine Informationen.

Die Bahn will ihren Fernverkehr Dienstagfrüh ohne größere Einschränkungen wieder aufnehmen - am Vormittag seien einzelne Probleme aber nicht zu vermeiden, hieß es. Im Regionalverkehr werde es vor allem in Bayern und Baden-Württemberg zunächst noch Einschränkungen geben, hieß es von einem Bahnsprecher in der Nacht. Auch auf hessische Strecken waren in der Nacht erneut Bäume gestürzt - hier seien vereinzelt Einschränkungen zu erwarten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass es in den nächsten Tagen stürmisch bleibt. Am Dienstag sei mit Schauern sowie mit stürmischen Böen und Sturmböen zu rechnen. Im Alpenvorland und in Hochlagen sind demnach sogar orkanartige Böen möglich. Die Nordseeküste stellte sich auf Sturmfluten ein.

Am Sonntag und Montag wurden viele Menschen bei sturmbedingten Unfällen verletzt - allein im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen waren es laut Landesinnenministerium 13 Menschen. Auch aus anderen Bundesländern wurden Verletzte gemeldet - zum Beispiel aus dem Saarland. Dort schwebte eine Frau am Montagnachmittag noch in Lebensgefahr.