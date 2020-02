Facebook

Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht im Bezirk Perg in Oberösterreich ist in der Nacht auf Samstag eine 17-jährige Autofahrerin verletzt worden. Wie die Polizei informierte, kam der Lenkerin ihren Angaben zufolge in Ried in der Riedmark auf der B123 ein Wagen auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Sie wich nach rechts aus und prallte gegen einen Leitpflock und eine Straßenlaterne.

Der Pkw der jungen Lenkerin landete anschließend in einem Straßengraben. Der Unfall hatte sich um Mitternacht ereignet, die 17-Jährige war Richtung Mauthausen unterwegs. Die Verletzte wurde mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht. Der Lenker des anderen Fahrzeuges fuhr nach dem Verkehrsunfall unerkannt weiter.