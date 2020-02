Pinzgau Alkolenker touchierte 13-jährigen Fußgänger

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Weichselbraun

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend in Mittersill (Bezirk Zell am See) mit der rechten Front seines Wagens einen 13-Jährigen leicht touchiert, der mit einem Zwölfjährigen zu Fuß am Straßenrand unterwegs war. Laut Polizei wurde der Teenager leicht verletzt. Der 57-jährige Pkw-Lenker wies einen Atemalkoholgehalt von 1,16 Promille auf. Er musste seinen Führerschein abgeben.

Der Lenker aus dem Pinzgau hatte die beiden Fußgänger in der Dunkelheit und bei Nebel übersehen, wie die Landespolizeidirektion Salzburg informierte. Nach dem Unfall suchte der Verletzte in Begleitung seiner Mutter ein Spital auf. Der Autofahrer wird angezeigt.