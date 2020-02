Wien und Niederösterreich Duo stahl Pferdesättel im Wert von 360.000 Euro

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Duo soll seit Oktober des Vorjahres in Niederösterreich und Wien Reitsättel im Wert von 360.000 Euro gestohlen haben © APA/LPD NIEDERÖSTERREICH

Ein Duo soll seit Oktober des Vorjahres in Niederösterreich und Wien Reitsättel im Wert von 360.000 Euro gestohlen haben. Die Polen im Alter von 42 und 45 Jahren wurden Polizeiangaben zufolge nach einem Coup in Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) festgenommen. Die Männer waren zu den acht vollendeten und drei versuchten Tathandlungen geständig und wurden in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Gestartet haben sollen die Beschuldigten ihre Einbruchstour am 4. Oktober in St. Pölten. Die Vorgehensweise war stets gleich: Das Duo stieg in Reitställe ein, brach dort jeweils die Sattelkammer auf und ließ hochpreisige Sättel mitgehen.

Auch Tatorte in Wien

In der Nacht auf Dienstag wurden die Verdächtigen in Drasenhofen angehalten, sie waren mit einem Pkw mit polnischem Kennzeichen unterwegs. Im Wagen wurden 16 Sättel im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags entdeckt. Die Gegenstände sollen die Männer kurz davor in Stetten (Bezirk Korneuburg) gestohlen haben. Zugeschlagen hatte die Polen in den vergangenen vier Monaten unter anderem auch zweimal in Tulln sowie in Wien-Donaustadt und in Wien-Leopoldstadt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung.