Sujetbild © APA/ROBERT JAEGER

Ein mit einer Pistole bewaffneter Maskierter hat Freitagvormittag am Linzer Froschberg eine Bank überfallen. Der mit einer Sturmhaube und dunklem Gewand bekleidete Täter forderte von Angestellten Bargeld. Dies packte er in eine Plastiktasche und floh zu Fuß in unbekannte Richtung, informierte die Polizei.

Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich auch Kunden in dem Geldinstitut, sie dürften laut Polizei aber nichts mitbekommen haben. Verletzt wurde niemand. Der Täter soll rund 1,80 Meter groß und schlank sein. Er sprach mit ausländischem Akzent.