Sturmböen und Regenfälle Zahlreiche Einsätze, Tiergarten Schönbrunn geschlossen, Seilbahnen fahren nicht

Überschwemmungen in Melk in Niederöstereich © einsatzdoku.at

"Der massive Seitenwind kann und wird vor allem für Lenker größerer bzw. höherer Fahrzeuge sehr gefährlich werden“, meldet ARBÖ Verkehrsexperte Jürgen Fraberger.

Vor allem für Wien wurde eine Sturmwarnung ausgebenen. Der Tiergarten Schönbrunn öffnet daher seine Pforten heute nicht.

In Graz wurde aufgrund der Sturmböen mit bis zu 80 km/h am Dienstagmorgen der Betrieb der Schöcklseilbahn eingestellt. Mehr dazu hier.

Maximale Windböen in Österreich Foto © Ubimet

Foto © Ubimet

Einsätze im Westen Österreich

Im Westen Österreichs kam es bereits zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. In Oberösterreich gab es durch Sturmschäden teilweise massive Stromausfälle. In einigen Skigebieten Tirols wurde vorübergehend der Betrieb der Skilifte eingestellt, etwa am Arlberg, in Ischgl und Kappl. Der Lawinenwarndienst des Landes gab für heute die Lawinenwarnstufe drei, also erhebliche Lawinengefahr aus.

Wegen eines rund 40 Meter breiten Erdrutsches sind Montagabend 75 Personen in Hattingberg (Bezirk Innsbruck-Land) kurzzeitig abgeschnitten gewesen. Betroffen von der Mure war die Oberdorfstraße, die bis voraussichtlich Dienstagmittag wegen der andauernden Regenfälle gesperrt bleiben muss, berichtete die Polizei.

Ein weiterer Murenabgang wurde befürchtet. Noch am Abend wurde von der Feuerwehr eine Notverbindung über einen Forstweg eingerichtet.

Im Tiroler Ober- und Unterland gingen bei der Leitstelle Tirol zahlreiche Alarmierungen wegen der Regenfälle ein. Von lokalen Überschwemmungen waren etwa Kössen im Bezirk Kitzbühel sowie Wörgl im Bezirk Kufstein. Keller standen unter Wasser, einige Straßen und Felder wurden überflutet.

Feuerwehreinsätze in Niederösterreich

Sturm hat am Dienstag ab den Morgenstunden Feuerwehreinsätze in Niederösterreich ausgelöst. Franz Resperger vom Landeskommando berichtete am frühen Vormittag auf Anfrage von etwa 50 an der Zahl, insbesondere in den Bezirken Amstetten und Melk. Vorerst waren 52 Feuerwehren mit etwa 650 Einsatzkräften ausgerückt.

Auch im Waldviertel nahm die Stärke des Sturms zu. Resperger sprach diesbezüglich die Bezirke Gmünd und Zwettl an.

Tipps für Autofahrer

Der Leiter des ARBÖ Informationsdienstes warnt die Autofahrer und gibt fünf wichtige Tipps für das Autofahren bei massiven Sturmböen, so wie sie für Dienstagvormittag prognostiziert worden sind.

1. Das Lenkrad muss mit beiden Händen festgehalten werden.

2. Bei Überholmanöver mit noch größerem Luftwiderstand rechnen.

3. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit.

4. Rechnen Sie mit starkem Wind auf Brücken, Tunnelausfahrten und bei Waldschneisen.

5. Vermeiden Sie sofern möglich die Autofahrt bei extremen Wettersituationen.

"Da sich teilweise Schnee, Eis und Regen noch mit dem Sturm kombiniert, ist mit einem unfallreichen Dienstagvormittag zu rechnen. Zu Autounfällen kommen auch diverse Behinderungen durch beispielsweise umgestürzter Bäume und anderen Straßenblockaden, sowie umherfliegender Gegenstände hinzu“, warnt Fraberger abschließend.

Sturmtief "Petra" fegt mit über 170 km/h über die Schweiz hinweg

Der Orkan "Petra" ist in der Nacht auf Dienstag mit Windspitzen von über 170 Kilometern pro Stunde über die Schweiz hinweggefegt. Größere Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr und Sturmschäden wurden vorerst nicht bekannt.

Die stärksten Windböen wurden mit je 171 km/h auf den Bergen Napf und Bantiger gemessen, wie SRF Meteo mitteilte. Aber auch im Flachland wurden Windspitzen von weit über 100 km/h gemessen. In Thun und Affoltern bei Zürich erreichten die Windböen Geschwindigkeiten von 129 km/h. Auch in Luzern wurden 122 km/h gemessen.

Die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern sagte am frühen Dienstagmorgen, dass in der Stadt Bern sowie im Kanton vereinzelt Bäume und Äste auf Straßen gefallen seien. Die Feuerwehren waren daran, die Fahrbahnen wieder freizuräumen. Auch andere Teile der Schweiz waren von starken Winden betroffen.

Der Bahnverkehr in den Großräumen Zentralschweiz und der Ostschweiz war nur eingeschränkt möglich. Es musste mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden. Die Kaltfront war gemäß den Meteorologen sehr schnell unterwegs. Um drei Uhr früh zog sie über Basel und war zwei Stunden später bereits an den Alpen angekommen. Dahinter sei der Luftdruck schnell angestiegen. Unmittelbar vor dem Durchzug der Kaltfront wurden extrem milde Temperaturen gemessen. In Evionnaz im Wallis war es beispielsweise um 02.40 Uhr 19,3 Grad warm. An einigen Stationen seien sogar neue Februarrekorde aufgestellt worden.