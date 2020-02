Prozess in Ried mit strengen Sicherheitsvorkehrungen.

Sujetbild © APA/GERT EGGENBERGER

Mit strengen Sicherheitsvorkehrungen und etlichen Zusehern hat am Montag ein Prozess gegen den ehemaligen Drahtzieher des Neonazi-Netzwerks "Objekt 21" im Landesgericht Ried begonnen. Der Mann muss sich erneut wegen Wiederbetätigung verantworten, weil er noch während seiner Haft sowie während Freigängen eindeutiges Material gepostet haben soll. Er zeigte sich voll geständig.

Der 35-Jährige - Verteidigung: Andreas Mauhart - soll ebenfalls während eines Freigangs trotz Waffenverbots Schießübungen gemacht haben. Er war im November 2018 bedingt aus der Strafhaft entlassen worden, im März 2019 wanderte er aber erneut in Untersuchungshaft. Sein Strafregister weist bereits neun Eintragungen auf, davon vier Verurteilungen nach dem Verbotsgesetz. Der heutige Prozess ist für zwei Verhandlungstage angesetzt. Am Mittwoch soll der Geschworenensenat ein Urteil sprechen.

Das "Objekt 21" hatte sich in Desselbrunn in einem Bauernhof eingemietet. Im Lokal des "Kultur- und Freizeitvereins", wo u.a. Rechtsrock-Konzerte stattfanden, prangten Sprüche wie "Der Führer hat immer recht" oder die mit dem Vereinslogo versehene "Reichskriegsflagge" an der Wand. Darüber hinaus waren einige der Rechtsextremen als Schutztruppe für einen Rotlicht-Boss tätig und verübten für ihn Brandstiftungen bzw. Anschläge mit Skorpionen oder mit Buttersäure auf Etablissements der Konkurrenz.