© Juergen Fuchs

Rund 100 Menschen mussten wegen der Rauchentwicklung evakuiert werden. Verletzt wurde laut Presseaussendung der Polizei niemand. Die Ermittlungen nach dem unbekannten Brandleger sind im Gange. Ebenfalls noch auf der Suche waren am Samstag die Kriminalisten nach einem Feuerteufel in Hargelsberg (Bezirk Linz-Land). Nach dem vierten Brand am Mittwochabend innerhalb von acht Tagen in ein und demselben Einfamilienhaus laufen die Erhebungen auf Hochtouren.