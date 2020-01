Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lugner bei der Bekanntgabe seine Ballgastes © APA/HERBERT NEUBAUER

Lindsey Vonn wird offenbar doch nicht der Stargast von Richard Lugner (87) am Opernball. Ein Freitag früh abgesetzter Tweet der Rekordskifahrerin klingt nach Absage: "Hey Leute, wollte euch nur wissen lassen, dass ich nicht in die Wiener Oper gehen (eigentlich: teilnehmen) werde. Hatte letzte Woche eine tolle Zeit in Österreich und freue mich auf meinen nächsten Besuch", ließ die 35-Jährige wissen.

Erst am Mittwoch hatte der Baumeister bei einer Pressekonferenz Vonn als seinen diesjährigen Gast angekündigt. Laut mehreren Medien habe Lugner die Absage bestätigt, am Freitag war der 87-Jährige zunächst für die APA nicht zu erreichen.

Seinen Nun-doch-nicht-Gast hatte Lugner erneut mit seiner Tochter Jacqueline ausgesucht. "Ich interessiere mich sehr für Skifahren", sagte der Baumeister - daher sei die Wahl schnell auf Vonn gefallen. "Ich hatte aber noch keinen Kontakt zu Vonn", meinte der Baumeister. Vielleicht sollte er seine Stargäste vorher fragen? Eine Stellungnahme Lugners steht noch aus.

hey guys, just wanted to let you know I won’t be attending the Vienna Opera. Had an amazing time in Austria last week and looking forward to my next visit. Bis gleich! — lindsey vonn (@lindseyvonn) January 31, 2020

Lugners illustre Gäste

Trotz seiner 87 Jahre will Lugner den Opernball auch noch in den kommenden Jahren mit seinen Gästen bereichern. "Sofern es die Gesundheit zulässt", kündigte der Baumeister an. Obwohl er die Stunden am Ball gar nicht genießt: "Es ist vor allem Stress".

Lugner bringt seit dem Jahr 1992 Gäste auf den Opernball. So besuchten etwa Sophia Loren (1995), Pamela Anderson (2003) oder Paris Hilton (2007) das Fest an der Seite des Baumeisters. Vergangenes Jahr fiel die Wahl das ehemalige australische Supermodel Elle Macpherson alias "The Body". Elle Macpherson: Lugners Opernballgast 2019 Lugners Gast 2019 Das australische Model Elle Macpherson ist der diesjährige Opernball-Stargast von Richard Lugner. Ursprünglich wäre aber ein anderer Promi vorgesehen gewesen. (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER) Lugners Gast 2019 Alle Jahre wieder lädt Richard Lugner A-, B- und C-Stars aus Film, Musik und der Modewelt ein, um mit ihnen auf den Wiener Opernball zu gehen. (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER) Lugners Gast 2019 Auch 2019 gab sich der Baumeister wieder reichlich Mühe bei der Suche nach einer hochkarätigen Promi-Begleitung. (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER) Lugners Gast 2019 Seine Wahl fiel schließlich auf das australische Model Elle Macpherson, das bereits die Titelseiten diverser Modemagazin zierte. (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER) Lugners Gast 2019 Ihren Spitznamen "The Body", der auf den Traumkörper der zweifachen Mutter anspielt, verdankt sie einem Artikel im "Time"-Magazin: "The Body" – Das ist Elle Macpherson! (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER) Lugners Gast 2019 "Ursprünglich war ein anderer Gast vorgesehen", so der 86-Jährige. Auch Gespräche liefen bereits, allerdings machten die Brände in Los Angeles Lugner einen Strich durch die Rechnung. (c) APA/dpa/Sven Hoppe (Sven Hoppe) Lugners Gast 2019 Macpherson war eines der bekanntesten Models der 1980er-Jahre. Ihr Durchbruch gelang ihr durch mehrere Titelbilder der Frauenzeitschrift “Elle”. (c) APA/dpa/J�rg Carstensen (J�rg Carstensen) Lugners Gast 2019 Das Model sammelte auch Erfahrungen als Schauspielerin und spielte unter anderen in fünf Folgen der Fernsehserie “Friends” mit. (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER) Lugners Gast 2019 Im Kino war sie etwa in dem Streifen “Batman & Robin” zu sehen. (c) EPA (PAUL BUCK) Lugners Gast 2019 (c) dapd (Mark J. Terrill) Lugners Gast 2019 (c) EPA (JONATHAN BRADY) Lugners Gast 2019 (c) dpa (A3637 J�rg Carstensen) Lugners Gast 2019 (c) dpa (A3637 J�rg Carstensen) Lugners Gast 2019 (c) dpa (A3637 J�rg Carstensen) Lugners Gast 2019 (c) dpa (A3637 J�rg Carstensen) Lugners Gast 2019 (c) EPA (JOERG CARSTENSEN) Lugners Gast 2019 (c) APA (Barbara Gindl) Lugners Gast 2019 (c) EPA (HERBERT NEUBAUER) Lugners Gast 2019 (c) AP (Evan Agostini) Lugners Gast 2019 (c) EPA (Daniel Deme) Lugners Gast 2019 (c) EPA (Daniel Deme) Lugners Gast 2019 (c) EPA (Joe Castro) Lugners Gast 2019 (c) AP (ADAM BUTLER) Lugners Gast 2019 (c) EPA (Martin Rickett) Lugners Gast 2019 (c) AP (CHRIS ISON) Lugners Gast 2019 (c) AP (MICHAEL STEPHENS) Lugners Gast 2019 (c) AP (KEVORK DJANSEZIAN) Lugners Gast 2019 (c) AP (ALASTAIR GRANT) Lugners Gast 2019 (c) AP (LIONEL CIRONNEAU) 1/29