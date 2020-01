Das Kind konnte am Ende einer steilen Wiese nicht rechtzeitig stoppen, geriet auf die angrenzende Straße und stieß seitlich mit einem passierenden Auto zusammen.

Ein sechsjähriges Mädchen ist am Montag in Raggal (Großes Walsertal) beim Rodeln gegen einen fahrenden Pkw geprallt. Das Kind konnte am Ende einer steilen Wiese nicht rechtzeitig stoppen, geriet auf die angrenzende Straße und stieß seitlich mit einem passierenden Auto zusammen. Die Sechsjährige brach sich dabei den Unterschenkel, informierte die Polizei.

Das Mädchen rodelte in den Mittagsstunden auf einem 35 Grad steilen Hang. Gerade im Moment, als es nicht vor der Straße abbremsen konnte, fuhr ein Pkw vorbei. Die Sechsjährige wurde mit der Rettung ins LKH Feldkirch gebracht.