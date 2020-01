Facebook

Die FF Muckendorf-Wipfing im Einsatz © FF Muckendorf-Wipfing

Bei einem Verkehrsunfall in Muckendorf-Wipfing in ihrem Heimatbezirk Tulln ist am Montagabend eine 21-Jährige schwer verletzt worden. Sie war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Steuer eines Autos auf der B14 ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt.

Die Lenkerin wurde eingeklemmt. Sie musste laut Polizei von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 21-Jährige wurde ins Universitätsklinikum Tulln transportiert.