Wiener Neustadt 33-Jähriger von Unbekannten niedergeschlagen

Sujetbild © Eder

Am Wiener Neustädter Domplatz ist in der Nacht auf Sonntag ein 33-Jähriger von zwei Unbekannten niedergeschlagen worden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen am Hinterkopf und wurde im Landesklinikum in der Statutarstadt intensivmedizinisch betreut, teilte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker am Montag auf APA-Anfrage mit. Die Verdächtigen flüchteten zu Fuß.

Schwarzenecker zufolge war der Attacke eine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen.