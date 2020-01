Facebook

Ein 22-Jähriger ist am Sonntag bei einem Rodelunfall in Thiersee (Bezirk Kufstein) schwer verletzt worden. Der junge Mann kam auf der Rodelbahn Kala Alm aufgrund des wenigen Schnees bzw. an einer schneefreien Stelle über den linken Rand der Bahn hinaus. Er stürzte dann rund zehn Meter in ein angrenzendes Waldstück und blieb dort liegen.

Der 22-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit einem Tau geborgen, berichtete die Polizei. Dann wurde er mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen.