© (c) APA/HERBERT PFARRHOFER

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität haben am Freitag im Laufe des Nachmittags fünf Drogenhändler und Hintermänner im Alter von 15 bis 30 Jahren in Wien festgenommen. Im Rahmen der Schwerpunktaktion wurden Marihuana, Heroin, Kokain und Ecstasy im Wert von mehreren tausenden Euro sichergestellt, berichtete die Polizei am Samstag.

Die Festnahmen der montenegrinischen, serbischen, bulgarischen, afghanischen und somalischen Staatsbürger erfolgten in der Brigittenau, in Ottakring und in der Leopoldstadt. Widerstand wurde nicht geleistet.