Hochkar 78-Jähriger bei Skiunfall schwer verletzt

Der 78-Jährige wurde mit einem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Amstetten transportiert

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GEORG HOCHMUTH

Bei einem Skiunfall auf dem Hochkar in Niederösterreich ist am Donnerstag ein 78-jähriger Skifahrer aus dem Bezirk Amstetten schwer verletzt worden. Er war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit einem 65 Jahre alten Wintersportler zusammengeprallt, der neben einer Piste stand.

Der 78-Jährige wurde mit einem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Amstetten transportiert. Der andere Skifahrer wurde nach der Behandlung in einer Ordination in häusliche Pflege entlassen, teilte die Polizei mit.