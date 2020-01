Facebook

Ein Brüderpaar, 23 und 26 Jahre alt, hat zweimal in sechs Tagen eine Trafik in Wien-Meidling überfallen. So kamen sie am 16. Jänner in das Geschäft, das im Umfeld des Schöpfwerk liegt. Am vergangenen Dienstag waren sie erneut in der Trafik. In beiden Fällen erschienen sie mit einem Messer und einer Pistole und forderten Geld. Mit der Beute flüchteten sie.

Lange dauerte es nicht, bis Ermittler des Wiener Landeskriminalamtes und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität die Brüder erwischten. Über die Beschreibung der Täter und mithilfe einer Überwachungskamera wurden sie ausgeforscht. Am Donnerstag schauten die Ermittler in der Wohnung der beiden, ebenfalls in Meidling, vorbei und nahm sie fest. Die Tatwaffen wurden sichergestellt, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

Das Brüderpaar verübte die Überfälle offenbar, um die Drogensucht zu finanzieren. Die Ermittler überprüfen, ob die Räuber weitere Delikte verübt haben. Unter anderem könnten Einbrüche auf das Konto der beiden gehen.