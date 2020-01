Facebook

Eine Verpuffung hat am Mittwochnachmittag in Linz zu einem Brand in einer Müllverarbeitungsanlage geführt. Dazu kam es um 13.25 Uhr während des Verarbeitungsprozesses einer mobilen Müllzerkleinerungsanlage. Ein Mitarbeiter war zu dem Zeitpunkt in der Halle, er verließ diese rechtzeitig und wurde nicht verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Berufsfeuerwehr und Betriebsfeuerwehr der voestalpine waren bereits im Einsatz, als die Exekutive eintraf. Durch den Austritt von sehr viel Hydrauliköl und etwa 450 Liter Diesel entwickelte sich in kurzer Zeit eine immense Brandintensität, die es zu unterbinden galt. Das gelang mittels eines ferngesteuerten Löschunterstützungsfahrzeuges, welches die Dachkonstruktion kühlte und so einen Einsturz verhinderte, wie die Feuerwehr berichtete.

Nach rund fünf Stunden war der Einsatz beendet. Eine Brandwache wurde abgestellt. Brandursache und Schadenshöhe standen vorerst nicht fest. Weitere Ermittlungen wurden noch durchgeführt.