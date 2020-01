Der Mann soll angeblich gedroht haben, sich in der Wohnung in die Luft zu sprengen.

Sujetbild Polizeieinsatz © APA/LUKAS HUTER

Ein Großeinsatz von Polizei, Rettung und Feuerwehr läuft derzeit in der Novaragasse in zweiten Bezirk in Wien. Dort hat sich gegen 16 Uhr ein Mann in seiner Wohnung verschanzt. Er soll angeblich gedroht haben, sich mit einer Handgranate in die Luft zu sprengen.

Die Polizei hat das bisher nicht bestätigt. Laut Polizei-Pressesprecher soll der Mann jedoch laut seinen Angaben ein Messer und eine Schusswaffe haben. Angeblich soll der Mann zuvor noch seiner Lebensgefährtin eine SMS geschickt haben.

Die Gegend rund um die Novaragasse in der Nähe des Pratersterns wurde großräumig abgesperrt.