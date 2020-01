Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Rainer Fuhrmann - Fotolia

Ein 49 Jahre alter Pole soll für 101 Einbruchsdiebstähle verantwortlich sein, bei denen an Schulen, Kindergärten und Feuerwehrhäusern in ganz Österreich ein Schaden von 150.000 Euro entstanden ist. Der Mann wurde nach Ermittlungen des Vorarlberger Landeskriminalamts in Tschechien festgenommen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Mann ist geständig, er befindet sich in Untersuchungshaft.

Der 49-Jährige soll die Einbrüche vom Sommer 2018 bis zum Sommer 2019 in acht Bundesländern begangen haben. Dabei erbeutete er mehrere tausend Euro. Der Verdächtige wurde nach Erlassung eines EU-Haftbefehles festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.