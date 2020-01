Facebook

Weil er im vergangenen Sommer in Simmering den Fanclub-Leiter eines traditionsreichen Wiener Fußballvereins erschlagen haben soll, muss sich ein 18-Jähriger am heutigen Mittwoch am Landesgericht wegen Mordes verantworten. Ein Geschworenengericht soll klären, ob der Beschuldigte aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur eingeschränkt schuldfähig ist.

Ein Gutachter stellte bei dem jungen Mann u.a. eine schwere, kombinierte Persönlichkeitsstörung fest. Wegen unmotivierter Gewaltausbrüche war der Bursche auch in psychiatrischer Behandlung. Bei einer Verurteilung ist eine zusätzliche Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Angeklagter und Opfer (57) hatten einander über das Internet kennengelernt, worauf es zu mehreren Treffen kam. Am 19. August 2019 soll der damals 17-Jährige auf den Älteren losgegangen sein, zunächst mit einem Schirmständer, dann mit einem Hammer.