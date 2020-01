Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Kanizaj

Ein 60-jähriger Familienvater aus Krems soll seine Tochter über einen Zeitraum von einem Jahr immer wieder bedroht und geschlagen haben. Der Rumäne habe nicht gewollt, dass sich die 24-Jährige schminke, bestätigte die Polizei am Dienstag einen Bericht der "Kronen Zeitung". Bei einem erneuten Übergriff am Freitagabend erlitt die junge Frau Verletzungen. Am Sonntag wurde ihr Vater festgenommen.

Der Rumäne ist mittlerweile in Haft, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mit. Laut "Krone" sollte die 24-Jährige sogar niederschreiben, dass sie sich nie wieder schminken werde. Zudem soll der Beschuldigte den Lebensgefährten der Frau mit einem Klappmesser bedroht haben. Er streitet die Vorwürfe ab.