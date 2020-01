Verletzungen mittleren Grades erlitt am Donnerstag eine Vierjährige bei einem Verkehrsunfall in Wien.

Sujetbild © (c) APA/BERUFSRETTUNG WIEN (UNBEKANNT)

Am Donnerstag wurde eine Vierjährige in der Wiener Sahulkastraße von einem Auto erfasst und verletzt. Laut Erhebungen dürfte das Kind plötzlich über die Straße gelaufen sein - und zwar zweimal. Beim zweiten Mal erfasste ein 54-jähriger Pkw-Lenker das Kind. Das Mädchen wurde mit Verletzungen mittleren Grades in ein Krankenhaus gebracht.