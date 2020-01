Leogang Skitourengeher tot in Wald gefunden

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Zu einem tödlichen Alpinunfall ist es am Donnerstag in Leogang (Bezirk Zell am See) in Salzburg gekommen. Ein 75-jähriger Skitourengeher konnte nach einem schweren Sturz im Zuge einer Abfahrt nur noch tot aus einem Waldstück geborgen werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Mehr als 22 Einsatzkräfte der Bergrettung befanden sich im Sucheinsatz, für den Einheimischen kam aber jede Hilfe zu spät.

Offenbar war der Mann am Vormittag zu einer Skitour aufgebrochen. Da er gegen 18.00 Uhr immer noch nicht davon zurückgekehrt war, schlugen Verwandte bei den Behörden Alarm. Der 75-Jährige konnte laut Polizei rasch lokalisiert werden, sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen blieben allerdings erfolglos.