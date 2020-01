Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

30 Kilometer langer Ölteppich auf der Donau © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Auf der Donau in der Nähe von Wien ist aus noch ungeklärter Ursache Treibstoff ausgetreten. Eine Polizeistreife hat die Umweltverschmutzung am Donnerstag in der Früh unweit der Donauinsel bemerkt. Der Treibstofffilm wurde mit Ölsperren bekämpft, hieß es in einer Aussendung der Feuerwehr.

"Entgegen Medienberichten handelt es sich nicht um einen 'Ölteppich', sondern um einen Treibstoff-Film, der nun mittels Ölsperren aufgefangen wird", so die Feuerwehr. Diese Sperren wurden bei der Eisenbahn- und U6-Brücke stromabwärts des Schulschiffs in der Donau errichtet.

#Aktuell treibt ein #Ölteppich größeren Ausmaßes die Donau entlang. Dieser reicht von Korneuburg bis Schwechat. Wir unterstützen dort die Feuerwehr und Stadt Wien mit unseren Booten. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) January 16, 2020

Sie dienen laut Feuerwehr dazu, Kohlenwasserstoffe wie eben Treibstoffe zu binden. Nach Gebrauch werden diese fachgerecht entsorgt. Der betroffene Abschnitt auf der Donau zwischen Korneuburg und der Freudenau war für die Schifffahrt gesperrt.

"Die Trinkwasserversorgung in Wien ist durch diesen Vorfall nicht beeinflusst", gab die Feuerwehr Entwarnung. Der Verursacher des Treibstoff-Films war noch nicht bekannt.