Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Severin erhielt für seinen vorbildlichen Notruf eine Auszeichnung © NOTRUF NÖ

Der 12-jährige Severin Seitz war im vergangenen Sommer gerade zu Hause, als er auf einen Verkehrsunfall aufmerksam wurde. Direkt vor seinem Haus in Gramatl (Bezirk Neunkirchen) war ein Mopedfahrer schwer gestürzt. Severin reagierte ruhig und besonnen. Der Zwölfjährige, der seit über zwei Jahren bei der Feuerwehrjugend Straßhof aktiv ist, wusste in dem Moment genau, was zu tun ist. Während sich weitere Anrainer um den Verletzten kümmerten, griff der Jugendfeuerwehrmann zum Handy und wählte den Notruf 144. Er gab seine Adresse durch, schilderte der Rettungsleitstelle detailliert das Geschehen und beantwortete ruhig die Fragen des Notrufexperten.

Rettungskette in Gang gesetzt

Dank Severins Notruf setzte sich eine perfekte Rettungskette in Gang. Im Minutentakt trafen First Responder, ein Rettungswagen und der Notarzt sowie die Feuerwehr und Polizei am Unfallort ein. Jugendbetreuer OFM Robert Schrammel, der beim Unfall selbst als Ersthelfer zur Stelle war, zieht den Hut vor seinem jungen Feuerwehrkollegen: „Sevi ist cool geblieben und hat vorbildlich reagiert. Wir können stolz sein auf unsere Feuerwehrjugend!“

Bei einem Besuch in der Notrufleitstelle konnte sich Severin und seine Kameraden nun den fast perfekten Notruf anhören. Auch die Einsatzdokumentation selbst fand großes Interesse bei den jungen Rettern. Notruf NÖ Geschäftsführer Christof Constantin Chwojka überreichte den sichtlich stolzen Severin eine Urkunde für seine herausragende Leistung. „Viele Erwachsene bleiben oft nicht so gelassen und können damit optimal die Rettungskräfte unterstützen.“ Ist sich Chwojka sicher, der sich noch mit einem Geschenk für die gesamte Feuerwehrjugendgruppe einstellt: „Wir freuen uns auf Eure Fotos, wenn Ihr die Gutscheine für den Freizeitpark einlöst. Als kleines Dankeschön für die tolle Leistung von Severin!“