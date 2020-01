Tirol 55-Jähriger von tonnenschwerem Behälter eingeklemmt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Kanizaj

Ein 55-Jähriger ist am Sonntag in Ramsau in Tirol (Bezirk Schwaz) von einem rund eineinhalb Tonnen schweren Streusalzbehälter eingeklemmt und dabei verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wollte der Mann gemeinsam mit seinem Sohn den vollgefüllten Behälter von einem Traktor abhängen, wobei der Behälter umkippte und den Vater verletzte.

Als die beiden den Streusalzbehälter vom Traktor getrennt hatten, stellten sie ihn auf einem Holzgestell ab. Der 25-jährige Sohn wollte daraufhin zur Stabilisierung ein Brett unterlegen. In der Zwischenzeit hielt der Vater den Behälter fest, wobei er jedoch plötzlich nach hinten rutschte, umkippte und den 55-Jährigen einklemmte. Der Verletzte musste von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Sein Sohn blieb unverletzt.