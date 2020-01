Tirol 61-Jähriger bei Rodelunfall tödlich verunglückt

Facebook

Sujetbild © APA/dpa/Julian Stratenschulte

Ein 61-jähriger Österreicher ist am Freitagnachmittag beim Rodeln in Tirol tödlich verunglückt. Als der Mann den Rodelweg über den Forstweg von der Peeralm in Navis talwärts rodelte, geriet er in einer leichten Rechtskurve aus unbekannter Ursache über den talseitigen Rodelbahnrand hinaus und stürzte über steile Waldgelände rund 25 Meter ab. Durch den Sturz zog er sich tödliche Verletzungen zu.