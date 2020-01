Kinder und Vater wohlauf Kinderbett in Flammen: Geschwister hantierten mit Feuerzeug

Bett in Salzburger Wohnung ausgebrannt: Drei Kinder und Vater wohlauf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Juergen Fuchs

Ein Kinderbett ist Montagmittag in einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrparteienhauses in der Stadt Salzburg total ausgebrannt. Drei Geschwister und ihr Vater konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und seien wohlauf. Vorsorglich wurden sie dennoch ins Krankenhaus gebracht, teilte die Berufsfeuerwehr Salzburg mit. Die Mutter war nicht daheim, sondern arbeiten.

Laut der Feuerwehr ist nicht auszuschließen, dass die Kinder mit einem Feuerzeug hantiert haben, jedenfalls wurde bei den Löscharbeiten eines neben dem Gitterbett gefunden. Der Vater versuchte noch, den Brand zu löschen, was ihm jedoch nicht glückte. Nachbarn bemerkten den Rauch aus der Wohnung und verständigten die Polizei, die wiederum die Feuerwehr alarmierte. Der Brand wurde schnell gelöscht, er griff nicht auf andere Räume über. Die Familie ist laut Feuerwehr mit einem Schrecken davon gekommen.