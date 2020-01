Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/GEORG HOCHMUTH

Während sich die Kinder leicht verletzten, dürfte sich ein 43-jähriger Mann ärgere Blessuren zugezogen haben, informierte die Polizei. Er wurde mit dem Helikopter in das Krankenhaus Pfronten (Bayern) geflogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr beim Schlepplift "Sorgschrofen". Das Kind kam aus unbekannter Ursache zu Sturz und rutschte den Hang hinunter. Dadurch stürzten auch einige weitere Skifahrer, die den Schlepplift benutzten.

Bei weiteren Skiunfällen in Vils (Bez. Reutte) und in Plangeross im Gemeindegebiet von St. Leonhard (Bez. Imst) verletzten sich ein siebenjähriger und ein zwölfjähriger Bub. Der Siebenjährige prallte in Vils mit einer Zehnjährigen zusammen und brach sich dabei das Schienbein. Der Zwölfjährige wurde in Plangeross von einer 27 Jahre alten Frau angefahren, kam zu Sturz und zog sich dabei eine Schlüsselbeinfraktur zu.