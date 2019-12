Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/HERBERT PFARRHOFER

Nach der versuchten Entsorgung eines gestohlenen Safes im Wienerwald haben drei der vier festgenommen Männer geleugnet, etwas mit der Sache zu tun zu haben. Sie "waren im Wald spazieren" und nur zufällig dort, sagten sie in den Einvernahme. Nur der Lenker des Fluchtwagens (37) zeigte sich geständig, berichtete die Polizei am Montag.

Der Tresor stammt aus einem Einbruch am Freitag in eine Apotheke in Wien-Wieden. Im Safe dürften sich diverse Karten und Bargeld befunden haben. Ob und was die mutmaßlichen Täter aus dem Tresor entnommen haben, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die vier lettischen Staatsbürger wollten vermutlich den Safe im Wald entsorgen. Dabei wurden sie Samstagvormittag beobachtet und festgenommen.

Links zum Thema Gestohlener Safe stammte aus Wiener Apotheke

Der Augenzeuge hatte bei der Amundsenstraße zunächst gesehen, wie vier Personen mit einem Auto anhalten und den Tresor in den Wald bringen wollten. Als sich die Verdächtigen beobachtet fühlten, flüchteten drei von ihnen zunächst zu Fuß Richtung Höhenstraße. Der Lenker des Fahrzeuges, mit dem der Safe transportiert worden war, trat ebenfalls die Flucht an. Er fuhr mit seinem Audi-Pkw in Richtung Hüttelbergstraße.

Die Polizisten wollten das Fahrzeug durch eine Straßensperre aufhalten. Der verdächtige Lenker wich aber einem quer gestellten Funkwagen über den Gehsteig aus. Dann stieß er jedoch mit einem anderen Auto zusammen, das in dem Bereich gerade aus einer Ausfahrt in die Straße einbiegen wollte. Die Männer im Alter von 19, 27, 28 und 37 Jahren wurden festgenommen.