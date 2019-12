Immer mehr Menschen haben genug vom Weihnachtsstress und vom Silvestertrubel – sie feiern lieber ruhig in einem der vielen österreichischen Stifte und Klöster. Das Angebot ist vielfältig, die Nachfrage enorm.

Besinnliche Feiertage, auch für Jugendliche, im Kloster © Klösterreich

Die Bandbreite der Interessenten ist groß: Alleinstehende ältere Menschen, die der Einsamkeit an den Feiertagen entfliehen wollen. Berufstätige Männer und Frauen, die bei all dem Trubel rund um Weihnachten nur noch ihre Ruhe haben wollen. Ja, auch Jugendliche, die genug vom Kommerz haben, auf Sinnsuche sind und auch Spiritualität erfahren wollen, ohne direkt an ein Klosterleben zu denken.