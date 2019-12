Facebook

Bei einem Flugzeugabsturz in Fusch an der Großglockerstraße (Bezirk Zell am See) in Salzburg hat es am Samstag einen Toten und zwei möglicherweise Schwerverletzte gegeben, wie das Rote Kreuz der APA auf Anfrage berichtete. Bei den Verletzten handelte es sich um einen Mann und um eine Frau.

Einen Verletzten flog der Notarzthubschrauber ins Spital nach Zell am See. Den anderen brachte die Rettung in das Krankenhaus nach Schwarzach

Die eingeleiteten Rettungsmaßnahmen gestalten sich offenbar schwierig. "Wir suchen noch, es ist schwer etwas zu sehen" sagte Feuerwehr-Kommandant Franz Eder in einer ersten Stellungnahme der APA am Samstag. Demnach herrsche Nebel und Schneefall, was den Einsatz behindere.

Bei dem abgestürzten Flugzeug soll es sich um ein Kleinflugzeug handeln. "Wir haben drei Verletzte, es könnte auch noch einer mehr sein" berichtete Einsatzleiter des Roten Kreuzes, Anton Voithofer, der APA. Der Unglücksort wäre sehr schwer zu erreichen. "Es liegt mitten im Wald, man kann nicht hinfahren", sagte der Einsatzleiter. Todesopfer könne man noch nicht ausschließen.

Aktuell waren fünf Rettungswagen, der Notarzt und ein Notarzthubschrauber im Einsatz. Der Absturz ereignete sich im Bereich der sogenannten Erlhofplatte.

Anrufer hatten ein knallendes Geräusch und Motorgeräusche gehört und Alarm geschlagen.