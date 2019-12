Tirol 31-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Facebook

Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist Donnerstagfrüh in Innsbruck auf der Haller Straße beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Er fuhr am mittleren Fahrstreifen, als eine 27-jährige Autofahrerin nach links in den Schusterbergweg einbiegen wollte. Die Frau hielt ihr Auto zuerst verkehrsbedingt an, beim Abbiegen übersah sie aber den Motorradfahrer.

Der 31-Jährige wurde daraufhin über den Pkw geschleudert und kam schwer verletzt auf der Fahrbahn zu liegen, berichtete die Polizei. Er musste mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.