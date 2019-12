Im niederösterreichischen Freilichtmuseum in Haag ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der schnelle Einsatz eines Feuerwehrmannes, der den Brand entdeckte, verhinderte Schlimmeres © einsatzdoku.at/lechner

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr wurden die Feuerwehren Stadt Haag, Pinnersdorf und Haindorf zu einem Brandeinsatz ins Haager Freilichtmuseum gerufen. An einer Holzhütte war das Schilfdach in Brand geraten. Ein Feuerwehrmann, der mit seiner Familie den Brand entdeckte, hatte sofort den Notruf abgesetzt und mit einem Handfeuerlöscher erste Löschmaßnahmen unternommen.