"Schlachtfeld"Frontal gegen Ausflugsbus: 49-Jähriger starb

Ein 49-jähriger Salzburger ist am Mittwoch bei Scheffau mit seinem Auto frontal gegen einen Bus gekracht. Er erlag seinen Verletzungen. Weitere vier Autos und ein Lkw waren in den Unfall verwickelt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auto krachte frontal gegen Ausflugsbus © (c) FMT-PICTURES/WOLFGANG MOSER-ENG (FMT-PICTURES/WOLFGANG MOSER-ENG)

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Mittwochabend auf der B162 bei Scheffau gekommen. Ein 49-jähriger Autofahrer aus dem Tennengau dürfte beim Überholen eines Lkw den Überholweg unterschätzt haben und ist frontal gegen einen Ausflugsbus gekracht. Der Bus war gerade mit 60 ausländischen Touristen auf dem Weg von Hallstatt zurück nach Salzburg.

Nachdem der 49-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen den Bus gekracht war, wurde der Wagen gegen den Lkw geschleudert. Ein weiterer Lenker musste abbremsen, woraufhin noch ein weiterer Autofahrer auf dessen Fahrzeug auffuhr. Ein vierter Lenker krachte danach auch noch in die Unfallstelle.

Tot geborgen

Der 49-Jährige musste aus dem Wrack geschnitten werden, wie die Salzburger Nachrichten berichten. Er verstarb noch vor Ort. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Der Bürgermeister von Scheffau, Friedrich Strubreiter, der als Notfallsanitäter zufällig vor Ort war, sprach von einem "Schlachtfeld". "Wir haben trotz aller Tragik noch Glück gehabt", wird der Ortschef in dem Bericht zitiert. Nach dem Frontalcrash hätten die Bremsen des Busses versagt. Nur durch das rasche Handeln des Busfahrers sei Schlimmeres verhindert worden. Der Buslenker hätte sein Gefährt nach links auf die Bergseite gelenkt - auf der linken Seite wäre der Bus in die Lammer gestürzt - und mithilfe der Handbremse zum Stehen gebracht. Alles Insassen blieben unverletzt.

Sechs Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Laut Polizei war keiner der Lenker alkoholisiert.