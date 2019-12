Facebook

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag in Göfis (Bezirk Feldkirch) einen sexuellen Übergriff auf eine 21-jährige Frau begangen. Er sprach die junge Frau gegen 11.00 Uhr auf einem Parkplatz an und verwickelte sie in ein Gespräch. Er packte sie von hinten an der Jacke und wollte sie in Richtung eines Forstwegs zerren, berichtete die Polizei.

Die 21-Jährige wehrte sich und stürzte beim Versuch, sich loszureißen. Das nützte der Täter, um sie unsittlich zu berühren. Aufgrund ihrer Gegenwehr ließ der Mann schließlich von der 21-Jährigen ab und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Frau blieb unverletzt und erstattete Anzeige.

Eine sofortige Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, die auf Höhe Gasserplatz an der Hofnerstraße (L66) zweckdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Der gesuchte Mann sei vermutlich Inländer, er wird als 40 bis 50 Jahre alt und 1,70 bis 175 Meter groß beschrieben. Er hatte kurze graue Haare, einen Dreitagebart und trug eine markante eckige Brille mit schwarzem Rahmen sowie eine blaue Winterjacke