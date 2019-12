Nach schwerer Krankheit Weihnachten ohne Kardinal Schönborn

Der Wiener Erzbischof Christoph Schönborn kann dieses Jahr nicht die Feierlichkeiten zum Weihnachtsfest leiten. Er habe vor ein paar Wochen einen Lungeninfarkt erlitten und sei noch rekonvaleszent, so die Erzdiözese am Mittwoch in einer Aussendung.