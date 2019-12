Facebook

© APA/BARBARA GINDL

Bad Ischls Bürgermeister Hannes Heide (SPÖ) wird nach zwölf Dienstjahren am 31. Dezember sein Amt zurücklegen. Der 53-Jährige, der im Mai ins EU-Parlament gewählt wurde, will sich auf diese neue Funktion konzentrieren, kündigte er am Mittwoch in einer Pressekonferenz in der Kaiserstadt an. Ihm soll Ines Schiller (41), bisher Sozialstadträtin, folgen. Schiller ist Heides Lebensgefährtin.

Als Grund, warum der jetzige EU-Abgeordnete nicht direkt nach der Wahl die Funktion als Stadtoberhaupt abgegeben habe, nannte er vor allem die Bewerbung des Salzkammerguts zur Europäischen Kulturhauptstadt 2024. Den Prozess habe er von Anfang an mitverfolgt. Die Entscheidung über den Zuschlag - gefallen am 12. November - wollte er noch abwarten. Heide, der vor seiner politischen Karriere u.a. Tourmanager von Hubert von Goisern gewesen war, will aber auch künftig bei Salzkammergut 2024 "eine Rolle spielen", meinte er.

Bei einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung am 2. Jänner 2020 soll Schiller, mit den Stimmen der Grünen zur ersten Bürgermeisterin von Bad Ischl gewählt werden, wie deren Fraktionsobmann Markus Reitsamer bestätigte. Erst im Herbst 2021 finden turnusgemäß in Oberösterreich gemeinsam mit der Landtagswahl auch Kommunal- und Bürgermeisterdirektwahlen statt.