Am Sonntagabend ist es in im Bezirk Mistelbach zu einer Bluttat gekommen.

Beamten haben am Sonntagabend in einer Wohnung in der Marktgemeinde Neudorf im Bezirk Mistelbach in Niederösterreich eine tote Frau entdeckt. Die 48-Jährige dürfte erstochen worden sein. Der Körper der Frau wies mehrere Stichverletzungen im Bereich des Bauches auf. Die Streife war zu dem Tatort gerufen worden, weil Nachbarn dort gegen 20 Uhr einen Streit gehört hatten.

Ein in der Wohnung anwesender 53-Jähriger aus dem Bezirk Mistelbach steht unter Tatverdacht. Er soll der Frau die Verletzungen mit einem Küchenmesser zugefügt haben. Der eingetroffene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Vorerst unklar war, in welchem Verhältnis Opfer und Beschuldigter zueinander standen.

Festgenommen

Der 53-Jährige wurde festgenommen und wird am Montagvormittag einvernommen. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Obduktion der Leiche, sowie eine körperliche Untersuchung des Beschuldigten an.

Der 53-Jährige stammt wie die Getötete aus dem Bezirk Mistelbach, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Verdächtige befand sich Montagfrüh nach Angaben von Sprecher Heinz Holub in einer Polizeiinspektion.