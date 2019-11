Die ersten Proteste in Österreich sind bereits gestartet. In Wien findet die Abschlusskundgebung um 14 Uhr statt.

In Österreich wird am Freitag landesweit demonstriert. Der Zulauf zu den Demos dürfte erneut sehr groß werden. In Wien und Vorarlberg gilt der Streik wieder als schulbezogene Veranstaltung, womit die Schüler im Rahmen des Unterrichts teilnehmen dürfen. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Live-Blog: