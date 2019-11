"Es war Mord", sagt der Staatsanwalt: Afghane habe fest in den Brustkorb des Opfers gestochen und dann noch mehrfach mit dem Fuß gegen seinen Kopf getreten. Verteidigung spricht von Notwehr.

Vor Urteil in Linz

© (c) APA/HELMUT FOHRINGER

Bereits am Mittwochvormittag haben sich die Geschworenen im Mordprozess gegen einen inzwischen 17-jährigen Afghanen, der im September 2018 auf einem Spielplatz in Linz einen Landsmann erstochen haben soll, zur Beratung zurückgezogen. Am dritten und letzten Verhandlungstag im Landesgericht Linz waren nur noch die Abschlussplädoyers von Staatsanwalt und Verteidiger auf dem Programm gestanden.

Die Geschworenen mussten entscheiden, ob der Afghane, wie angeklagt, wegen Mordes oder wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit Todesfolge bzw. Körperverletzung mit tödlichem Ausgang schuldig zu sprechen ist. Zudem galt es auch noch die Zusatzfrage zu beantworten, ob der zum Tatzeitpunkt 16-Jährige aus Notwehr gehandelt und möglicherweise übermäßig reagiert habe.

Laut Staatsanwalt habe das Beweisverfahren "klar gezeigt", dass es am Abend des 24. September 2018 auf dem abgeschiedenen Spielplatz zur Konfrontation zwischen dem Angeklagten und seinem Landsmann kommen musste. Daher habe er auch das Keramikmesser, die Tatwaffe, mitgeführt. Den Versuch, sich selbst als Opfer darzustellen, nahm der Staatsanwalt dem Beschuldigten daher nicht ab. Dessen Rechtfertigung bei der Polizei - "der andere hat angefangen" - sei nur eine "reflexartige Antwort, die bereits bei streitenden Kindern zu beobachten ist". Vielmehr habe der Angeklagte derart fest in den Brustkorb des 19-Jährigen gestochen und dann noch mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf des Opfers getreten, was nur eine Deutung zulasse: "Es war Mord, weil er den Tod wollte", meinte der Staatsanwalt.

Der Verteidiger hingegen zeichnete in seinem Abschlussplädoyer das Bild eines "armen Buben, der nichts dafür kann". Ein Analphabet, der laut psychiatrischer Sachverständigen weder gefährlich, geisteskrank noch unzurechnungsfähig sei. Am Vormittag des Tattages sei sein Mandant von dem späteren Opfer mit einer Eisenkette "brutalst" gedrosselt worden. Der Gerichtsmediziner hatte im Verfahren erklärt, dass die Art der Verletzungen am Hals des Angeklagten zu der Drosselung passen würden, strich der Verteidiger heraus.

Als der "völlig gewaltfreie Bursch" am Nachmittag außer Haus gegangen sei, habe er lediglich zum "Selbstschutz" ein Keramikmesser mitgenommen. Das zufällige, neuerliche Aufeinandertreffen mit dem Kontrahenten endete nur deshalb tödlich, weil der Schläger "vollgepumpt mit Drogen" seinen Mandanten attackiert habe. Aus Angst habe der Bursch dann "genau einmal zugestochen, nicht mehr". Hätte er morden wollen, "hätte er mehrmals zugestochen", so die Schlussfolgerung des Verteidigers. Zum Abschluss erklärte der Angeklagte, der im Verfahren vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hatte, nur kurz.

"Ich habe einen Fehler gemacht und entschuldige mich dafür."