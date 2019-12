Kleine Zeitung +

Abschied auf Raten Schweiz baut die letzte Telefonzelle ab - und in Österreich?

Unser während der letzten Jahrzehnte grundlegend verändertes Telekommunikations-Verhalten drängte die Telefonzelle ins Out. In der Schweiz wurde nun die letzte "Delifoonkabine" abgebaut – für immer. Und auch in Österreich schwindet ihr Bestand rapide.