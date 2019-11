Der Mann fasste Gästen in den Intimbereich und griff den Kellner an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/BARBARA GINDL

Ein 32-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in einem Salzburger Altstadtlokal mehrere Frauen sexuell belästigt, indem er sie im Intimbereich berührte. Einen Kellner, der ihn des Lokals verwies, griff er an und ohrfeigte ihn. Der 32-Jährige wurde wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung angezeigt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Nach der Ohrfeige kam es zu einem Gerangel zwischen dem Kellner und dem 32-jährigen Syrer. Securitys trennten die beiden voneinander. Auch der Angestellte des Lokals wurde laut Polizei wegen versuchter Körperverletzung angezeigt.