Ein 77-Jähriger ist am Donnerstag in Rotheau (Bezirk Lilienfeld) kurz nach 5.30 Uhr von einem Auto erfasst und getötet worden. Ein 18-Jähriger war von Traisen kommend in Fahrtrichtung St. Pölten auf der B 20 unterwegs, als der Mann die Straße überquerte und es zur Kollision kam. Der 77-Jährige verstarb laut Polizei-Aussendung aufgrund der Schwere seiner Verletzungen noch an der Unfallstelle.