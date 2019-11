Facebook

Sujetbild © APA/ROLAND SCHLAGER

Am Wiener Handelskai ist am Mittwoch in der Früh beim Bahnhof Donaukai ein Lkw gegen einen Zug der ÖBB gekracht. Der Lkw dürfte versehentlich auf den mit einer Schranke gesicherten Übergang gefahren sein. "Es wurde niemand verletzt", sagte eine Sprecherin der ÖBB. Der Bahnhof ist ein reiner Frachtbahnhof.

Sowohl die Wiener Berufsfeuerwehr als auch die Wiener Berufsrettung waren im Einsatz. Bereits am Vormittag war die Unfallstelle wieder frei.