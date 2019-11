In Salzburg gaben die Behörden in Lungau und Pongau für mehrere Gemeinden wegen der Wassermassen eine Zivilschutzwarnung aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mure ging auf zwei Häuser in Bad Gastein nieder © (c) APA/FEUERWEHR BAD GASTEIN (UNBEKANNT)

Im Ortsteil Badbruck in der Gemeinde Bad Gestein im Salzburger Pongau ist am Sonntag gegen Mitternacht eine Mure auf zwei Wohnhäuser niedergegangen. Das teilte Franz Wieser, Leiter des Medienzentrums des Landes, mit. Eine Person konnte verletzt geborgen werden, eine weitere Person war noch eingeschlossen. Auch diese konnte lebend geborgen werden. Die Rettungsarbeiten waren in der Nacht noch im Gang, der dahinter liegende Hang gefährde aber weiterhin das Gebäude.

Bewohner sollen Wohnhäuser nicht verlassen

Nach den anhaltenden Regenfällen haben die Bezirkshauptmannschaften Lungau und Pongau für mehrere Gemeinden am Sonntagnachmittag eine Zivilschutzwarnung ausgegeben. In Muhr im Lungau wurden die Bewohner wegen der Muren- und Hochwassersituation dringend angehalten, ihre Wohnhäuser nicht zu verlassen.

Die Bezirkshauptmannschaft Pongau informierte die Bevölkerung der Marktgemeinde Bad Hofgastein, dass sich die Bewohner von Gebäuden in Hanglagen bis auf Weiteres in das erste Obergeschoß begeben und dort talseitig aufhalten sollen. Auch in Großarl und Hüttschlag wurden die Bewohner mit der Zivilschutzwarnung angehalten, sich in die Häuser zu begeben und diese bis auf Weiteres nicht zu verlassen.

Salzburg: Zwei Häuser von Mure verschüttet Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag in Bad Gastein ab. Im Ortsteil Badbruck ging auf zwei Häuser eine Mure nieder. (c) APA/FMT-PICTURES/MW (FMT-PICTURES/MW) Die Rettungsarbeiten waren in der Nacht noch im Gang, der dahinter liegende Hang gefährdet weiterhin das Gebäude. (c) APA/FMT-PICTURES/MW (FMT-PICTURES/MW) Mehr Bilder! (c) APA/FMT-PICTURES/MW (FMT-PICTURES/MW) (c) APA/FMT-PICTURES/MW (FMT-PICTURES/MW) (c) APA/FMT-PICTURES/MW (FMT-PICTURES/MW) 1/14