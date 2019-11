Oberösterreich Mit Softair-Gewehr auf Personen gezielt: 16-Jähriger gefasst

Facebook

Sujetbild © Eder

Ein 16-Jähriger hat bereits im Sommer am Busbahnhof in Attnang (Bezirk Vöcklabruck) mit einer vermeintlichen Langwaffe auf Personen gezielt. Der Vorfall würde über soziale Medien verbreitet. Nun hat die Polizei den Burschen ausgeforscht. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei der Waffe um ein halbautomatisches Softair-Gewehr, berichtete die Exekutive.

Der Bursche war am 15. August gegen 18.00 Uhr am Bahnhof mit der vermeintlichen Waffe "umhergelaufen", wie es im Bericht hieß. Die Ermittler stellten das Gewehr, das mit Softballs halbautomatisch befeuert wird, sicher und zeigten den 16-Jährigen der Staatsanwaltschaft Wels an.